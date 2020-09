Ein E-Scooter-Fahrer konnte sich am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in der Bebelstraße gerade noch auf den Gehweg retten, als hinter ihm, vom Hauptbahnhof kommend, ein VW Caddy mit quietschenden Reifen in den Kreisverkehr einfuhr. Wie die Polizei weiter berichtet, geriet der 34-jährige Fahrer links auf die Verkehrsinsel und fuhr ein Verkehrsschild um. Hierbei platzen die linken Reifen des Autos, der Airbag löste aus. Beim Gegenlenken streifte der 34-Jährige einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und hielt etwa 100 Meter dahinter an. Der Mann stieg aus, betrachtete die Schäden und fragte den Zeugen, wie man den ausgelösten Airbag beseitigen könne. Dann stieg der 34-Jährige wieder ein und fuhr in Richtung Gaustraße davon. Eine Streife der Polizei traf den Unfallflüchtigen im Willy-Brandt-Ring an. Den Beamten schlug laut Bericht direkt der Alkoholgeruch des Fahrers entgegen. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,6 Promille, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.