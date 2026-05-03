Eine Streife der Polizei ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Landstraße bei Laumersheim auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden, dessen Roller nicht zugelasssen war. Als die Beamten den 45-Jährigen stoppten und kontrollierten, rannte der Mann fort. Die Polizisten holten ihn jedoch kurz darauf ein und nahmen ihn fest, wobei der 45-Jährige Widerstand leistete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter kurz zuvor gestohlen worden war. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr und Diebstahls ein.