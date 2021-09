Nicht zu beruhigen war eine 26 Jahre alte Frau, die in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall an der Kreuzung Berliner Straße/Peter-Rosegger-Straße verursacht hat. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 0.30 Uhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Test ergab 3,18 Promille. Daher sollte ihr eine Blutprobe entnommen werden. Schon bei der Unfallaufnahme zeigte sich die Frau jedoch zunehmend auch körperlich aggressiv gegenüber den Beamten. Als sie aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden sollte, begann sie wild um sich zu schlagen, sodass sie zu Boden gebracht werden musste. Dabei trat die 26-Jährige gezielt nach den Polizisten und Biss einer Beamtin in den Unterarm. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.