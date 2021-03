Wegen Trunkenheit und Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung müssen sich zwei Radfahrer verantworten, die am Sonntagabend alkoholisiert auf der Kreisstraße 2 unterwegs waren. Die Polizei berichtet, die beiden Männer im Alter von 23 und 28 Jahren seien um 20.25 Uhr auf der Straße zwischen Lambsheim und Gerolsheim in Schlangenlinien unterwegs gewesen und hätten eine 73-jährige Autofahrerin nicht überholen lassen. Die beiden hätten sich sogar vor den Wagen auf die Straße gesetzt und gelegt, um die Frau am Weiterfahren zu hindern.

Aggressiv gegenüber Polizeibeamten

Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten verhielten sie sich derart aggressiv, dass sie gefesselt werden mussten. Weil die Radler stark nach Alkohol rochen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Von dem 28-Jährigen wurden die Beamten immer wieder beleidigt. Neben Strafanzeigen erwartet die jungen Männer auch der Entzug der Fahrerlaubnis.