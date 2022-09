Die Polizei hat laut Bericht in der Nacht zum Sonntag zwei Jugendliche daran gehindert, mit zwei beziehungsweise 1,5 Promille noch nach Heßheim zu fahren. Die Beamten seien in der Frankenthaler Innenstadt gegen 3.30 Uhr auf die Betrunkenen aufmerksam geworden, die zuvor laut Bericht versucht hatten, sich an Mobiliar einer Gaststätte zu bedienen. Da beide offenbar vorhatten, ihren Heimweg nach Heßheim mit dem Fahrrad zu bestreiten, wurden die Fahrräder vor Ort abgeschlossen und die Schlüssel sichergestellt.