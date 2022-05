In zwei Fällen haben Betrunkene am Wochenende Polizeibeamte angegriffen und beleidigt. Nach Angaben der Inspektion Frankenthal hatte ein stark alkoholisierter 37 Jahre alter Mann aus Alzey gegen 21 Uhr in einer Tankstelle in Innenstadtnähe Streit mit einem 21-Jährigen angefangen und diesem unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Passanten hätten den Rheinhessen davon abgehalten, den jüngeren Kontrahenten weiter zu attackieren, und die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Beamten sei der 37-Jährige „weiterhin hoch aggressiv“ gewesen. Die Polizisten hätten ihn fesseln und festnehmen müssen. Der Mann versuchte dabei laut Pressemitteilung mehrfach, nach den Beamten zu treten, beleidigte sie und spuckte einem 27-jährigen Kommissar ins Gesicht. Bis zur Ausnüchterung habe der Alzeyer die Nacht in der Gewahrsamszelle verbracht.

Massiv gegen Festnahme gewehrt

Im zweiten Fall wollte eine Streife einem 17 Jahre alten Jugendlichen helfen, der am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr mitten auf der Kreuzung Wormser Straße/Friedrich-Ebert-Straße schwankend umherlief. Für die Warnung vor der drohenden Gefahr auf der Straße habe der junge Mann wenig Verständnis gezeigt und die Beamten direkt beschimpft. Laut Polizeibericht weigerte er sich, seine Personalien anzugeben, und versuchte wegzurennen. Dies hätten die Einsatzkräfte unterbunden. Gegen die folgende Fixierung habe sich der Teenager massiv gewehrt und einen 26-jährigen Polizisten zu Boden gerissen. Beide hätten sich dabei leicht verletzt. Das Ergebnis des Atemalkoholtests bei dem Jugendlichen: knapp 1,4 Promille.