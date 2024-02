Eine Autofahrerin, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, hat am frühen Samstagabend in der Wormser Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei meldet, musste dort ein 36-jähriger Tesla-Fahrer aus Mörlenbach gegen 19.10 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Die ihm folgende 35-jährige Kia-Fahrerin reagierte nicht und fuhr ungebremst auf. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Frau Alkoholgeruch und Hinweise auf Drogenkonsum wahr. Ein freiwilliger Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,56 Promille. Der Drogenverdacht bestätigte sich laut Bericht im Krankenhaus, wo der leicht verletzten 35-Jährigen bei der Untersuchung auch eine Blutprobe entnommen worden war. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 7500 Euro. Die Inspektion bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.