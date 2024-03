Eine betrunkene Autofahrerin verlor am Sonntagmorgen in der Straße Am Strandbad im Bereich der B9-Unterführung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rammte in der dortigen Baustelle eine Warnbake. Wie die Polizei meldet, war die 23-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Benderstraße unterwegs gewesen, als der Unfall passierte. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch wahr. Laut Bericht wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.