Ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Gartenfachmarkts in der Mainzer Straße in Worms hat am Dienstag gegen 10 Uhr ein Zeuge der Polizei gemeldet. Die beiden männlichen Insassen seien betrunken gewesen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sie hätten zudem mehrere kleine Schnapsflaschen auf den Boden geworfen und lauthals herumgepöbelt. Anschließend sei das Auto davongefahren, wobei der Zeuge den Fahrer detailliert beschreiben konnte. Als eine Streife den gemeldeten Wagen in der Siegfriedstraße kontrollierte, saß der zuvor beschriebene Fahrer jedoch auf dem Beifahrersitz, und sein Begleiter lenkte das Auto. Laut Polizei drang massiver Alkoholgeruch aus dem Wageninneren. Ein Atemalkoholtest ergab, dass beide Männer mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatten. Auf der Wache sollte den 28 und 32 Jahre alten Männern dann Blutproben entnommen werden. Hierbei leisteten sie erheblichen Widerstand, sodass sie von mehreren Polizeikräften fixiert werden mussten. Danach wurden die Männer entlassen, ihre Führerscheine wurden aber beschlagnahmt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.