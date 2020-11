Mit einer aggressiven 24-Jährigen bekam es die Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr in Worms zu tun. Gerufen wurden die Beamten laut Bericht von einem Bekannten der Frau. Weil sie betrunken an der Tür seines geschlossenen Lokals in der Wilhelm-Leuschner-Straße randalierte, wollte er sie nicht hereinlassen. Die Mannheimerin versuchte auch weiterhin, in das Anwesen des Anrufers zu gelangen. Es stellte sich heraus, dass die Frau kurz zuvor von einer Polizeistreife einen Platzverweis erhalten hatte, weil sie Passanten angepöbelt hatte. Weil die 24-Jährige auch dem zweiten Platzverweis nicht nachkam und einem Beamten unvermittelt ins Gesicht schlug, sollte sie zur Dienststelle gebracht werden. Dagegen wehrte sie sich heftig und trat einem weiteren Polizisten ins Gesicht. Beide Beamte blieben unverletzt. Auf der Dienststelle beleidigt sie zwei Polizistinnen, zog ihre Socke aus, spuckte hinein und warf sie einer Beamtin ins Gesicht. Die Frau blieb zur Ausnüchterung bis zum Abend in Polizeigewahrsam. Bei ihren Sachen wurde ein Behältnis mit weißem Pulver sichergestellt, dessen Inhalt noch analysiert werden muss. Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf Besitz von illegalen Betäubungsmitteln, wurde eingeleitet.