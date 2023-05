Einen Radler und einen Autofahrer hat die Polizei Frankenthal am Wochenende nach eigenen Angaben mit jeweils hohen Promillewerten aus dem Verkehr gezogen. Am Sonntagabend kollidierte den Beamten zufolge ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer aus Frankenthal an der Kreuzung Wormser Straße/Peter-Rosegger-Straße mit einem Verkehrsschild. Beim folgenden Sturz habe er sich mehrere Abschürfungen und eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Der Mann sei zunächst von der Unfallstelle geflüchtet, wenig später habe ihn allerdings eine Streife gestoppt und kontrolliert. Der Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab laut Pressemitteilung der Polizei einen Wert von 2,32 Promille. Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr meldeten Zeugen der Inspektion einen vermutlich betrunkenen Autofahrer, der in der Johann-Klein-Straße unterwegs sei. Bei einer Kontrolle des 39 Jahre alten Mannes stellten die Polizisten bei dem Frankenthaler starken Alkoholgeruch fest. Der dann folgende Atemtest endete mit einem Wert von 2,08 Promille. Beiden Verkehrsteilnehmern sei eine Blutprobe entnommen worden. Der Autofahrer musste zudem seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren.