In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 36-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in der Industriestraße in Frankenthal auf Höhe der Unterführung leicht verletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei nicht beteiligt. Der Mann soll deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufgewiesen haben. Ein Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.