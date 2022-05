Die Polizei hat am späten Dienstagabend eine Autofahrerin in Dirmstein angehalten, die betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Nach Angaben der Beamten ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,69 Promille. Der Drogentest schlug auf Kokain und Cannabis an. Die Frau erwarten nun Strafanzeigen.