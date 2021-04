Für einen Autofahrer in Worms kam am Sonntagmittag einiges zusammen. Weil er beim Abbiegen ein Auto rammte, sorgte der 46-Jährige nicht nur für Blechschaden. Der Mann, der vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte, bekam auch noch eine Anzeige, weil er keinen Führerschein besitzt. Der Autofahrer wollte gegen 13 Uhr von der Ludwigstraße aus nach rechts auf den Jahnplatz einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, das er durch den Aufprall auch noch auf einen dahinter parkenden Pkw schob. Es entstand laut Polizei an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand und keinen Führerschein hat. Es wurden entsprechende Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.