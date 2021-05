Weil ein Autofahrer bereits erkennbar getrunken hatte, wurde ihm an einer Tankstelle in Frankenthal am späten Sonntagabend der Kauf von Alkohol verweigert. Der Mann habe daraufhin das Gelände mit seinem Wagen verlassen, so der Polizeibericht. Ein Zeuge habe die Inspektion darüber informiert. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw in der Industriestraße festgestellt werden. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers aus Frankenthal nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes stellte die Polizei außerdem fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Hier wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.