Weil er betrunken Motorrad gefahren ist, ist ein 20-jähriger Wormser am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Rathausstraße gestürzt. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde das Motorrad dabei leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Als ein 48-jähriger Zeuge dem 20-Jährigen beim Aufrichten des Motorrads helfen wollte, bemerkte dieser die Alkoholisierung des Wormsers und versuchte, ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Daraufhin schlug der Mann dem 48-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Der 20-Jährige konnte jedoch in der Nähe von einer Streife aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Motorrads nicht für die Maschine zugelassen war. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen wurde gegen den 20-Jährigen auch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.