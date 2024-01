Sein Auto sei gestohlen worden: Mit dieser Behauptung hat ein Frankenthaler laut Polizei Samstagnacht abgestritten, für einen Unfall mit Fahrerflucht verantwortlich zu sein. Der vermeintliche Diebstahl habe jedoch widerlegt werden können. Der 30-Jährige soll demnach gegen 22:47 Uhr ein Auto und eine Straßenlaterne beschädigt haben und dann einfach weitergefahren sein. Das Auto des Unfallverursachers hätten Beamte später in der Nähe entdeckt. Der Frankenthaler sei daraufhin an seiner Adresse in Frankenthal alkoholisiert angetroffen worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,39 Promille ergeben. Der Mann muss sich jetzt nicht nur wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht, sondern auch wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten.