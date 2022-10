Zwei Fälle von Alkohol am Steuer meldet die Polizei Frankenthal: Am Montagabend machten Zeugen die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der – augenscheinlich alkoholisiert – gerade in der Flomersheimer Straße mit seinem Auto losgefahren sei. Der 34-Jährige aus Frankenthal sei von einer Streife in der Rheinstraße angehalten und kontrolliert worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den Beamten zufolge einen Wert von 1,5 Promille. Es folgten eine Blutprobe entnommen, das Sicherstellen des Führerscheins und ein Strafverfahren. Am selben Abend gegen 20.30 Uhr touchierte laut Pressemitteilung ein 48 Jahre alter Frankenthaler mit seinem Auto beim Ausparken den Wagen hinter ihm. Bei ihm zeigte der Alkoholtest 0,69 Promille. In diesem Fall bitte die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.