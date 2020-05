Einen Gesamtschaden von knapp 1500 Euro verursachte ein 45-Jähriger aus Beindersheim, als er am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wormser Straße beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto rammte. Weil der Mann laut Polizei 1,4 Promille intus hatte, ist sein Führerschein nun erstmal weg. Außerdem drohen ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Der Schaden an seinem eigenen Auto wird auf 450 Euro geschätzt, der an dem anderen Fahrzeug auf 1000 Euro.