Ein Käufer, der das angebotene Fahrrad weder abholen noch besichtigen will, Nachrichten einer dubiosen Bank: All das kam Peter Harmuth seltsam vor. Zum Glück, sagt die Polizei. Handelt es sich doch bei dem, was der Frankenthaler erlebte, um eine bekannte Betrugsmasche.

Fast 200 Euro günstiger als der ursprüngliche Preis von knapp 1000 Euro: So bot Peter Harmuth Anfang März bei einem Online-Portal ein nach seiner Darstellung beinahe neues Fahrrad an, das er