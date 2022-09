Nicht auf den Leim gegangen ist eine 68 Jahre alte Frankenthalerin mutmaßlichen Betrügern, die sich nach Angaben der Polizei die allgemeine Sorge um steigende Energiepreise zunutze machen wollten. Ein unbekannter Anrufer hatte sich den Beamten zufolge am Montag bei der Frau gemeldet und versucht, telefonisch die Kundennummer und die Zählernummer erfragt – das Ganze unter dem Vorwand, dass er rückwirkend noch Strompreise festsetzen könne. Die 68-Jährige habe Verdacht geschöpft und ihren Stromanbieter informiert. Die mit den Anrufen verbundene Betrugsmasche funktioniert laut den Ermittlern so: Die Täter kündigen mit den ergaunerten Daten den bestehenden Stromvertrag. Ein neuer Vertrag mit einem Drittunternehmen wird geschlossen. Die „Vermittler“ erhalten Provisionen. Der versprochene Vorteil für den Kunden bleibe allerdings aus.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät, sich nicht auf lästige Werbeanrufe einzulassen. „Legen Sie einfach den Hörer auf. Am Telefon abgeschlossene Verträge sind gültig.“ Sollte jemand eine Auftragsbestätigung erhalten, obwohl er oder sie lediglich dem Zusenden von Infomaterial zugestimmt habe, empfehlen die Beamten einen schriftlichen Widerruf – am besten per Einschreiben. Unbekannten gegenüber solle man seine Kontonummer nicht preisgeben.