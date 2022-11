Der für Montag geplante Start des Betrugsprozesses gegen drei Wormser konnte wegen Nichterscheinens eines der Angeklagten nicht stattfinden. Den Männern wird zur Last gelegt, ohne fachliche Qualifikation für Arbeiten an Dach und Fassade einer Immobilie 32.000 Euro kassiert und dabei einen Schaden von rund 95.000 Euro verursacht zu haben. Strafrichter Thomas Henn entschied sich dafür, die Hauptverhandlung auszusetzen. Die Möglichkeit, das Verfahren gegen den abwesenden Angeklagten abzutrennen, verwarf er, weil dieser auch als Zeuge gehört werden müsse. Die zur Verhandlung erschienene Ex-Frau bat er, dem Angeklagten „dringend ans Herz zu legen, sich mit dem Gericht in Verbindung zu setzen“. Ansonsten gelte er als unentschuldigt. Der Angeklagte muss nun ein ärztliches Attest vorlegen. Sollte er das nicht tun, droht ihm ein Sitzungshaftbefehl. Das Gericht muss nun einen neuen Verhandlungstermin festlegen.