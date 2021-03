Aufgrund einer betrügerischen E-Mail ist eine Frau aus Frankenthal jetzt um 3000 Euro ärmer. Laut Polizei erhielt sie am 5. März eine vermeintlich echte E-Mail ihrer Bank. In dieser wurde sie aufgefordert, ihr Konto zu verifizieren. Über den Beamten zufolge professionell wirkende E-Mails und Verfahrensschritte wurde die Dame in die Irre geführt und das Konto danach um knapp 3000 Euro unberechtigt belastet. Die Polizei warnt vor solchen betrügerischen E-Mails: „Wenn Sie Zweifel bei der Echtheit von E-Mails oder Schreiben haben, kontaktieren Sie Ihr Bankunternehmen.“