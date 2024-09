„Wir suchen für den norwegischen Markt dringend Pelze“: So warb ein angebliches Antik- und Kunsthaus Goertz Ende August in einer Anzeige. Doch statt Höchstpreise zu zahlen, wie in der Annonce versprochen, sollen die Käufer laut Polizei einen 84-Jährigen in Frankenthal über den Tisch gezogen haben.

Die Werbeanzeige, die am 23. August unter dem Namen eines Alexander Goertz aus Kaiserslautern