Weil er über einen längeren Zeitraum hinweg eine Frankenthaler Seniorin mit dem Handwerker-Trick um rund 68.000 Euro gebracht haben soll, steht ein 23 Jahre alter Mann ab Dienstag, 1. Februar (9 Uhr, Saal 13), wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor der Schöffenkammer des Amtsgerichts. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat die Frau dem Angeklagten zwischen September 2020 und August 2021 in 22 Fällen Bargeld gegeben. Der Mann habe sich ihr unter falschem Namen vorgestellt und versprochen, die Bekämpfung eines angeblichen Holzwurmbefalls am Haus zu übernehmen. Der Angeklagte sitzt laut Gericht in Untersuchungshaft und ist schon einmal strafrechtlich einschlägig in Erscheinung getreten. Die Vorwürfe gegen sich bestreitet er. Fürs Verfahren ist am 21. Februar ein zweiter Termin geplant.