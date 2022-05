Die Betriebsratswahlen in rund 28.000 Unternehmen in Deutschland laufen noch bis Dienstag, 31. Mai. Daran erinnert der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (SPD) aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal. Arbeitnehmer sollten ihr Wahlrecht nutzen. Abgestimmt werden darf ab dem 16. Lebensjahr. „Betriebsräte sind wichtige Faktoren für soziale Gerechtigkeit, die faire Gestaltung des Wandels der Arbeitswelt und erfolgreiches Wirtschaften – vor allem in der Krise“, sagt Schreider. Dies gelte gerade angesichts der kriegsbedingten Teuerungsraten sowie hoher Sprit- und Energiepreise. Eine so geringe Wahlbeteiligung wie am Sonntag bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo über 44 Prozent der Wahlberechtigten der Urne fern blieben, sei „ein Tiefschlag für unsere Demokratie“.