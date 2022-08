Die Pandemie hat den Gründergeist bundesweit gedämpft. Trotzdem gab es in Frankenthal auch unter Corona-Bedingungen Menschen, die ihr eigener Chef werden wollten. Wie die jüngste Auswertung der Regionaldatenbank Genesis zeigt, gab es 2020 exakt 326 Betriebsgründungen.

Verglichen mit dem Jahr davor, ist dieser Wert um 21 gesunken, berichtet der Zeitungsdienst Südwest (ZDS). Das entspreche dem Bundestrend. 2020 wurden in Deutschland 46.013 weniger Gewerbeanmeldungen abgegeben als noch 2019. Wird ein anderer Maßstab genommen, ergeben sich beim Gründergeist unterschiedliche Schwächen und Stärken. Bezogen auf die Gewerbeanmeldungen verzeichnete Frankenthal bis Ende 2020 rund 67 Firmengründer je 10.000 Einwohner. Das bedeutet Platz 276 in der Gründerbundesliga unter 403 ausgewerteten Städten und Landkreisen. Wird in Punkten gerechnet, ist Offenbach am Main (113) Spitzenreiter, Schlusslicht ist der Kreis Oberspreewald-Lausitz (46,5).

Zahlen leicht rückläufig

Laut ZDS ist der Gründergeist in Deutschland gut messbar, weil am Anfang eines Unternehmens immer die Gewerbeanmeldung steht. Lediglich für Freiberufler ist diese nicht erforderlich. Aktuell liegen in der von den Statistischen Landesämtern betriebenen Regionaldatenbank die Zahlen aus den Gewerbeämtern bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 vor. In Frankenthal sieht die Entwicklung so aus: Gab es 2017 noch 331 Gewerbeanmeldungen, waren es 2018 etwas mehr (367). 2019 (347) und 2020 (326) gingen die Zahlen wieder nach unten.

Die Erfolgschancen zu beurteilen, die sich am Ende in Arbeitsplätzen und lokaler Wirtschaftskraft niederschlagen, ist ungleich schwieriger. Dafür schätzen die Statistiker die Chancen der Gründung ab. 2020 bekamen von den 326 Gewerbeanmeldungen in Frankenthal 286 das Prädikat „Neuerrichtungen“. Damit werden Gewerbe beschrieben, die es vor Ort zuvor noch nicht gab. In dieser Kategorie wiederum wurden 72 als „Betriebsgründungen“ eingestuft, denen eine größere wirtschaftliche Bedeutung beigemessen wird. 2019 lag deren Zahl in der Stadt bei 81. Von diesen besonders wichtigen Gründungen gab es 2020 neun weniger als im Vorjahr.

Unternehmen übernehmen

Nicht jeder muss unbedingt gleich ein neues Unternehmen gründen. Man kann auch ein bestehendes übernehmen. Deswegen müssen auch die 286 Gewerbeabmeldungen genauer analysiert werden. Nur 244 waren 2020 echte Aufgaben, darunter 44 Betriebsaufgaben, bei denen von größeren Arbeitsplatzverlusten auszugehen ist. Dagegen waren bei den Abmeldungen elf Betriebe, die an Nachfolger oder Käufer übergeben wurden und die bei den Anmeldungen in der Zahl der Übernahmen größtenteils wieder aufgetaucht sind. In diesen Fällen sind die Arbeitsplätze nicht unbedingt verloren gegangen.

Bleibt ein letzter Indikator für das lokale Gründungsgeschehen: Zieht man die 286 Gewerbeabmeldungen von den Gewerbeanmeldungen ab, bleibt für das Jahr 2020 ein Saldo von plus 40 Gründungen, die Hoffnung auf zusätzliche Jobs machen.