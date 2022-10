Der Betriebsausschuss soll am Montag das Hin und Her um die geplante testweise Einführung eines kostenpflichtigen Laubsacks in Frankenthal beenden. Wie berichtet, muss das Gremium bei seiner Sitzung erneut über das Projekt abstimmen. Der Hintergrund des Ganzen: Anfang September hatten die Mitglieder gegen den Vorschlag des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs votiert. Daraufhin stand auf der Tagesordnung der folgenden Sitzung Ende des Monats ein Bericht zum Thema auf der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang hatte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) eine überarbeitete Variante des Laubsack-Konzepts vorgetragen und den Ausschuss darüber abstimmen lassen. Das Problem: Ursprünglich war keine Beschlussfassung vorgesehen. Insofern gab es Zweifel an der Rechtmäßigkeit . Das Innenministerium stufte die Vorgehensweise als rechtswidrig ein. Nun soll – wie es in der aktuellen Verwaltungsvorlage heißt – „der Verfahrensfehler geheilt werden“.

Termin



Sitzung des Betriebsausschusses am Montag, 24. Oktober, 17 Uhr, im Congress-Forum (kleiner Saal).