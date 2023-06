Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil Mitarbeiter fehlen, sind Kitas immer wieder ganz oder teilweise geschlossen. Auf der anderen Seite gibt es Erzieherinnen und Lehrerinnen aus dem Ausland, die gerne wieder in ihrem Beruf arbeiten möchten. Der Stadtelternausschuss (Stea) in Frankenthal will das nutzen, um die Betreuungssituation zu verbessern.

Wenn Mela Aydin hört, dass die Bundesregierung verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anwerben will, kann die Frankenthalerin nur den Kopf schütteln. „Diese Kräfte sind schon längst