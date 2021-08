Die Nachfrage nach Kindertagespflege in Frankenthal kann nach Einschätzung der Stadtverwaltung zurzeit nicht mehr voll gedeckt werden. Für Personen, die bereit wären, diese Aufgabe zu übernehmen, möchte die Stadt 2021 daher einen entsprechenden Lehrgang anbieten.

„Wir haben derzeit 65 laufende Betreuungen“, berichtet im Gespräch mit der RHEINPFALZ Silvia Claßen, für das Thema zuständige Sachbearbeiterin im Bereich Familie, Jugend und Soziales der Stadtverwaltung. Schaue man auf zurückliegende Jahre, seien die Anfragen zum Thema zwischenzeitlich zwar „ein bisschen weniger geworden“, erklärt Andrea Schlossarczyk, Leiterin des städtischen Familienbüros. Andererseits müsse man aber feststellen, dass aktuell gerade in den „Randzeiten“ nicht alle Betreuungswünsche erfüllt werden könnten, hält Jan Kardaus, Leiter des zuständigen Fachbereichs, fest. Da fehlten noch einige fachkundige Kräfte.

„Tagespflege anzubieten ist ein Schritt in die Selbstständigkeit“, sagt Sozialdezernent Bernd Leidig (SPD). „Das will nicht jeder.“ Zudem müsse man die geforderte Qualifikation und geeignete Räume nachweisen; das mache den Zugang zu diesem Berufsfeld nicht ganz so einfach.

Sachkunde nachweisen

„Wir haben in Frankenthal derzeit 14 Tagespflegepersonen und zwei Kinderfrauen“, sagt Silvia Claßen zur aktuellen Lage. Gemessen an der Nachfrage „könnten es noch ein paar mehr sein“, meint auch sie. Tagespflegepersonen, so regelt es die städtische Satzung zum Thema, übernehmen Kinder „außerhalb des Haushaltes der Erziehungsberechtigten“ zur Betreuung. Wer dies „mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt“ und länger als drei Monate leistet, braucht eine Erlaubnis und muss seine Sachkunde nachweisen.

Kinderfrauen dagegen, erklärt Claßen, übernehmen diese Betreuungstätigkeit „im Haushalt der Eltern“. Sie brauchten keine Pflegeerlaubnis, müssten aber ebenso dem zuständigen Jugendamt gemeldet sein.

Wer sich für die Tätigkeit als Pflegeperson interessiere, könne grundsätzlich zwei Wege einschlagen, um sich zu qualifizieren, erläutert Claßen. Etwa ein Dreivierteljahr müsse man für die entsprechende Ausbildung einplanen. Einerseits könne man sich an den Richtlinien des Bundesverbandes Kindertagespflege orientieren. Das bedeute: „300 Unterrichtseinheiten und Praktika von 80 Stunden – davon 40 bei einer Tagespflegeperson und 40 in einer Kita.“ Andererseits gebe es Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz: „210 Unterrichtseinheiten, 20 Stunden Praktikum bei einer Tagespflegeperson und 20 in einer Kita.“ Wer nachweise, dieses Programm absolviert zu haben, könne dann aber nur in Rheinland-Pfalz tätig werden.

Verwaltung prüft

Neue Kräfte müssen sich bei der Stadtverwaltung melden. Überprüft würden dann nicht nur die Nachweise der Qualifikation, sondern auch Größe und Sicherheit der Räumlichkeiten, die für die Betreuung genutzt werden sollen. Kindgerecht müssten die sein, erklärt Claßen. „Die Größe entscheidet über die maximal zulässige Kinderzahl“, ergänzt Andrea Schlossarczyk. Bis zu fünf Kinder dürfen gemeinsam durch eine Person betreut werden.

Gerade diese kleine Gruppengröße von Betreuten mache solche Angebote für Eltern attraktiv, weiß die Leiterin des Familienbüros. Denn eine Fünfer-Gruppe sei eben deutlich überschaubarer als eine Kita-Gruppe, zu der bis zu 25 Kinder gehören. Schlossarczyk: „Das familiäre Umfeld, das behütete Betreuen machen die Tagespflege aus – das ist der große Vorteil.“ Um der wieder gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, wolle die Stadt „schauen, dass wir 2021 einen Lehrgang anbieten“.

Wer Bedarf an Kindertagespflege anmelde, werde von der Stadtverwaltung zu einem Gespräch eingeladen, erklärt Silvia Claßen. Die gewünschten Betreuungszeiten würden dann festgehalten. „Wir führen dazu eine Anfrageliste.“ Diese Liste wiederum gehe „in anonymisierter Form“ – das heißt, nur mit Angaben zu Vornamen, Geburtsmonat und Geburtsjahr der Kinder, die betreut werden sollen – an geeignete Pflegepersonen, die für diese Aufgabe infrage kämen. Daten derer, die sich dann für die Betreuungsaufgabe interessieren, gebe die Verwaltung wiederum an die Eltern weiter, „und die entscheiden dann“, ob sie und mit wem sie Kontakt aufnehmen wollen.

Gestaffelte Kostenbeiträge

In der städtischen Satzung zum Thema sind auch die damit verbundenen finanziellen Fragen geregelt. In welcher Höhe sich Eltern betreuter Kinder an den Betreuungskosten beteiligen müssen, hängt davon ab, was sie verdienen, und wie viele Kinder sie haben. Dabei gelten zwei Grundregeln: Einerseits erhöht sich der Kostenanteil mit steigendem Einkommen. Andererseits sinkt er aber umso stärker, je mehr Kinder zur Familie gehören – und ab vier Kindern entfällt er ganz.

Beispiel: Bei einem Nettoeinkommen von 2000 Euro und einer Betreuungszeit von 36 bis 40 Stunden wöchentlich beträgt die monatliche Kostenbeteiligung für Eltern mit einem Kind 210 Euro. Bei Familien mit zwei Kindern sinkt sie auf 157,50 Euro, bei drei Kindern auf 105 Euro, bei vier Kindern werden gar keine Kosten mehr berechnet. Liegt der Zeitaufwand unter oder über den hier genannten 36 bis 40 Stunden, sinken oder erhöhen sich auch die Kosten entsprechend.

Zeitaufwand zählt

Der Zeitaufwand ist auch ein entscheidender Faktor bei den Zahlungen, die Tagespflegepersonen für ihre Leistungen zustehen. Die entsprechende Übersicht beginnt bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von bis zu fünf Stunden; dem steht dann eine Monatszahlung von 108,25 Euro „ohne Sozialversicherungsbestandteile“ gegenüber. Für 36 bis 40 Wochenstunden Betreuungsarbeit sind es 866 Euro monatlich. Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, für Eingewöhnungszeiten und Verpflegung gibt es Zuschläge.

Noch Fragen?

Auskünfte zum Thema Tagespflege gibt bei der Stadtverwaltung Silvia Claßen, Telefon 06233 89-492, Fax 06233 89-509.