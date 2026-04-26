Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim will oder muss bei ihren Grundschulen sparen. Das betrifft vor allem die Zuschüsse für Eltern. Die Schulsozialarbeit hat Vorrang.

Die größte Änderung, die der Schulträgerausschuss am Mittwoch einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen hat, ist die Vereinheitlichung der Elternbeiträge für das Angebot der Betreuenden Grundschule. Darunter versteht man die Beaufsichtigung von Schülern vor und nach den Unterrichtszeiten. Damit kommen die Schulträger den Bedürfnissen berufstätiger Eltern entgegen.

Das Angebot wird häufig von Kindern genutzt, die nur den Vormittagsunterricht bis 12 oder 13 Uhr besuchen. Aber auch an Ganztagsschulen kann es sinnvoll sein, weil dort die Unterrichts- und Betreuungszeit 8 bis 16 Uhr nur an vier Tagen in der Woche gilt. An der Albrecht-Dürer-Schule in Beindersheim zum Beispiel können Eltern die Betreuende Grundschule von 7.10 Uhr bis Unterrichtsbeginn, von 12.05 bis 13.05 Uhr und freitags nach Schulende bis 16 Uhr in Anspruch nehmen. Das Angebot ist kostenpflichtig, das Mittagessen geht extra.

Tarifdschungel bei der Betreuung

Wie der Beigeordnete Walter Lohse ( FWG) im Schulträgerausschuss erläuterte, ist an den vier Grundschulen der VG über die Jahre eine große Angebotspalette entstanden, um Eltern größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl eines „Tarifs“, wie es die Verwaltung nennt, zu gewähren. Vor allem die Zwergschule Großniedesheim nutzte die Vielfalt bei den Betreuungszeiten und abgestuften Elternbeiträgen, um attraktiv zu bleiben. Ihr drohte in der Vergangenheit schon einmal die Schließung wegen geringer Schülerzahlen.

So wie bisher lasse sich das Tarifsystem nicht fortführen, sagte Thomas Bauer, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Zum einen stehe die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (Gafög) vor der Tür. „Im Herbst wollen wir mit den ersten Klassen anfangen, aus diesem Anlass müssen wir hinsichtlich der Betreuung ganz neu überlegen und die Strukturen in den Schulen angleichen“, sagte Bauer vor etlichen dem Ausschuss angehörenden Schulvertretern.

Bald nur noch Komplettprogramm

Zum anderen bescherten die jetzigen vielen Auswahlmöglichkeiten der Verbandsgemeinde zunehmend größere Verluste. Denn der Bedarf sei nicht kalkulierbar, und es würden von den Eltern teilweise sehr kleine Betreuungszeiträume gewählt, sodass der Beitrag dafür nicht im Verhältnis zu Aufwand und Personaleinsatz stehe. Bauer: „Das Defizit ist größer, als wenn die Eltern das Komplettprogramm buchen.“

Der Ausschuss akzeptierte den Vorschlag, im nächsten Schuljahr keine Einzeltarife mehr anzubieten, sondern nur noch das Gesamtprogramm mit Früh- und Spät- sowie gegebenenfalls Freitagsbetreuung. Das würde dann an den Schulen in Lambsheim und Heßheim 75 Euro monatlich kosten, in Beindersheim 70 und in Großniedesheim 80 Euro. Die Beindersheimer Rektorin Susanne Gärtner prophezeite die Abmeldung von Ganztagskindern, die bislang nur eine Betreuung am Freitagnachmittag brauchten. „Vollkommen gerecht bekommen wir das nicht hin“, meinte Fachbereichsleiter Bauer. „Aber für die 70 oder 75 Euro wird von uns auch viel geboten.“

Kein Zuschuss mehr für Klassenfahrten

Verabschieden müssen sich Eltern von Grundschülern auch vom Klassenfahrtszuschuss. Bislang schenkt die VG jedem Klassenverband einmal innerhalb der vier Schuljahre 600 Euro, um die Kosten eines Aufenthalts in einer Jugendherberge für Familien zu senken. Das hat den VG-Etat zuletzt mit rund 4000 Euro belastet, wobei offenbar nicht alle vier Schulen solch einen Zuschuss beantragt haben. Ab dem Schuljahr 2027/28 soll diese Förderung bis auf Weiteres ausgesetzt werden.

Der große Protest blieb im Ausschuss aus, die Zustimmung wurde ebenfalls einstimmig bei einer Enthaltung erteilt. „Ich kann gut damit leben, dass die Verbandsgemeinde hier sparen will“, sagte Schulleiterin Gärtner. Arme Familien könnten aus dem Programm „Bildung und Teilhabe“ Unterstützung bekommen.

Nicht gespart wird bei der Schulsozialarbeit. Alle Grundschulen in der VG können sich überlegen, ob sie Bedarf für mehr Beistand durch sozialpädagogische Fachkräfte brauchen. Die Lambsheimer Karl-Wendel-Schule hat das schon gemacht und wegen der gestiegenen Schülerzahlen die Aufstockung der Schulsozialarbeit von 15 auf 18 Stunden pro Woche beantragt. Auch das wurde vom Ausschuss gebilligt.