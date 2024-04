Mehrfach haben Unbekannte am Montag im Raum Frankenthal versucht, bei älteren Menschen mit sogenannten Schockanrufen Geld zu ergaunern. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Täter kontaktierten in diesen Fällen den Beamten zufolge Senioren per Telefon und täuschten einen schweren Verkehrsunfall vor, den nahestehende Angehörige angeblich verursacht hätten. Die Geschichte der Betrüger: Nur gegen Zahlung einer Kaution könne der betroffene Angehörige dem Gefängnis entgehen. Alle von den Anrufen Betroffenen hätten genau richtig gehandelt, indem sie das Gespräch beendeten und die Polizei informierten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ermittler betonen darin: „Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch.“ Wenn Bürgern ein Anruf seltsam erscheine, sollten sie sich entweder auf der Notrufnummer 110 oder unter der Telefonnummer 06233 3130 melden. Ein weiterer Tipp der Polizei: Dafür sollte möglichst ein anderes Telefon verwendet werden.