Mit der dreisten Lüge, eine nahe Verwandte habe einen Unfall gebaut und benötige eine größere Geldsumme, hat eine unbekannte Frau am Donnerstagnachmittag versucht, eine 70-jährige Frankenthalerin um ihr Erspartes zu bringen. Die Anruferin sagte nach Angaben der Polizei, die Enkelin brauche 30.000 Euro. Der Seniorin kamen Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte und sie beendete das Gespräch. Zu Telefonaten wie diesem erreichten die Polizei immer häufiger Meldungen. Der Tipp der Ermittler: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.“ Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen im Internet unter www.polizei-beratung.de.