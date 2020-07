Die Polizei Worms warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen. Aktuell, so die Presseinformation der Polizei, erhielten Gewerbetreibende in der Stadt, die jüngst eine Eintragung ins Handelsregister vorgenommen hatten, eine Zahlungsforderung des Amtsgerichts über mehrere hundert Euro. Fällig sei das Geld für einen angeblichen Eintrag in eine private Datenbank. Die Rechnungen sähen den offiziellen behördlichen Formularen täuschend ähnlich, seien aber bei genauem Hinschauen als Fälschung zu erkennen. Der Absender sei keine Behörde, zudem würden weder Telefon-, Faxnummer oder E-Mail-Adressen angegeben. Die Polizei Worms empfiehlt, generell kritisch mit solchen Schreiben umzugehen.

Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben kann, kann sich an die Polizei Worms wenden per Telefon unter der Nummer 06241 852-0.