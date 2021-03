Wie die Polizei Worms am Mittwoch mitteilte, wurde eine 71-jährige Wormserin am Montag Opfer eines Telefonbetrugs. Ein angeblicher Bankmitarbeiter erbeutete dabei knapp 5000 Euro. Laut Polizei hat sich der Betrüger am Telefon als Sparkassenmitarbeiter ausgegeben. Der Mann habe der Rentnerin von einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Konto berichtet und vorgegeben, ihr helfen zu wollen, per Onlinebanking die Rückbuchung zu veranlassen. Nach telefonischer Anweisung habe die Geschädigte zunächst ihr Tageslimit hochgesetzt und dann knapp 5000 Euro auf ein fremdes Konto umgebucht. Etwa zwei Stunden später habe sich der Betrüger erneut gemeldet, um die Frau zur Überweisung von weiteren 4000 Euro zu bewegen, so die Polizei. Diese zweite Überweisung habe jedoch durch das Geldinstitut der Seniorin zurückgebucht werden können. Ein weiterer Versuch eines falschen Bankmitarbeiters, eine 73-Jährige zu einer Überweisung zu bewegen, sei an diesem Montagmorgen gescheitert, informiert die Polizei Worms.