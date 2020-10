Die Polizei in Worms warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Laut Bericht vom Dienstag wurden am Montag zwischen 17 und 18 Uhr drei Wormserinnen im Alter von 72 bis 78 Jahren angerufen. Um an Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände zu kommen, hätten die Betrüger eine alte Masche benutzt: Sie stellten sich als Polizisten vor, die angeblich einen Verbrecher dingfest gemacht haben. Bei diesem hätten sie einen Zettel mit der Anschrift der Angerufenen gefunden. Um sie vor dem Diebstahl durch Komplizen des Festgenommenen zu schützen, forderten die Betrüger die angerufenen Seniorinnen auf, ihre Wertsachen zur Sicherheit den „Polizeibeamten“ zur Aufbewahrung zu übergeben. Wie die richtige Polizei mitteilte, durchschauten alle drei Angerufenen den Betrugsversuch. Schaden entstand keiner.