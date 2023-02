Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke zu sein, hat ein Unbekannter am Mittwoch eine 104 Jahre alte Frau betrogen und bestohlen. Nach Angaben der Polizei Frankenthal verschaffte er sich so gegen 13.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung der Seniorin in der Heßheimer Straße. Offenbar gelangte währenddessen ein Komplize des angeblichen Werke-Mitarbeiters in die Räume und entwendete aus einer Schatulle mehrere Schmuckstücke. Deren Wert steht laut den Ermittlern noch nicht fest. Es liegt eine vage Beschreibung des Tatverdächtigen vor: Der Mann soll eine graue Jacke getragen und einen Rucksack mitgeführt haben. Die Beamten sprechen von einem „südländischen Phänotyp“. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.