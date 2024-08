Mit dem Enkeltrick haben Unbekannte am Freitag eine 74 Jahre alte Frankenthalerin um Schmuck im Wert von 30.000 Euro gebracht. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde die Frau zwischen 13.30 und 14 Uhr angerufen mit der Nachricht, ihr Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Damit er nicht ins Gefängnis müsse, benötige er Geld oder Wertgegenstände. Die Seniorin übergab daraufhin einem angeblichen Polizisten ihren Goldschmuck. Der Mann verließ den Übergabeort in der Ludwigshafener Straße in einem Auto. Erst als sich die Frau bei der Polizei in Frankenthal nach ihrem Enkel erkundigen wollte, war klar, dass sie betrogen worden war. Sie beschrieb den Abholer als blonde Person im Alter von etwa 25 Jahren, bekleidet mit einem weißen Shirt und einer weißen Hose. Angaben zum Auto liegen der Polizei nicht vor.