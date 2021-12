Schmuck im Wert von 60.000 Euro haben Trickbetrüger nach Angaben der Polizei am Freitag in Frankenthal von einer 89 Jahre alten Frau erbeutet. Den Beamten zufolge hatten die zwei unbekannten Täter gegen 16 Uhr in der Innenstadt einen 69-jährigen Verwandten der Seniorin angesprochen und ihm vorgegaukelt, dass man sich „von früher“ kenne. Diese Masche habe bei dem Frankenthaler verfangen, so die Ermittler: Er sei überzeugt gewesen, einen der beiden Männer tatsächlich zu kennen. Nach diesem Täuschungsmanöver sei es den Verdächtigen gelungen, in das Wohnhaus des 69-Jährigen nahe der Johann-Strauß-Straße in Eppstein zu gelangen, wo er den Angaben nach mit seiner Angehörigen lebt. Der alten Dame gegenüber erklärten die Täter laut der Pressemitteilung, Pelzmäntel und alten Schmuck kaufen zu wollen. Daraufhin habe die Frau Wertgegenstände aus ihrem Eigentum präsentiert. Während die 89-Jährige ihre Pelzmäntel vorführte, habe einer der Männer unbemerkt den zuvor gezeigten Schmuck gestohlen. Danach hätten die Täter einen Kauf der angebotenen Sachen abgelehnt und seien geflüchtet. Eine Beschreibung der Gesuchten liegt der Polizei offenbar nicht vor. Einziger Hinweis: Sie seien mit einem blauen Auto – vermutlich ein Modell des Herstellers Volkswagen, geflüchtet. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.