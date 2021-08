Die Grünstadter Polizei berichtet von mehreren Betrugsversuchen am Dienstag im Leiningerland, darunter in Dirmstein und Bockenheim. Einen Fall schildern die Beamten ausführlicher und loben in dem Zusammenhang eine Bankangestellte in Dirmstein, die misstrauisch wurde, als ein 78-Jähriger eine höhere Geldsumme abheben wollte – angeblich für seine Tochter, die einen folgenschweren Unfall verursacht habe und von der Polizei festgehalten werde. Nur die Zahlung von 45.000 Euro verhindere ihre Verhaftung. Um die Lüge gegenüber dem Senior glaubwürdig zu machen, reichte die unbekannte Anruferin das Telefon an eine vermeintliche Polizeibeamtin weiter, die Anweisungen formulierte. Die Ehefrau des 78-Jährigen allerdings habe den Schwindel aufgedeckt, als sie von einer Nachbarin aus ihre wahre Tochter anrief, so die Polizei.