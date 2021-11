Angesichts der steigenden Anzahl an Corona-Infektionen gilt ab Dienstag, 30. November, in allen Abteilungen der Stadtklinik Frankenthal ein Besucherstopp. Dieser Schritt sei notwendig zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus und zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern. Ausnahmen seien in Einzelfällen und nach Absprache mit dem behandelnden Arzt möglich. Als Beispiele werden Palliativpatienten, Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen, Minderjährige und Kranke auf der Intensivstation genannt.

Werdende Väter dürften nach wie vor bei der Geburt dabei sei. Sie bekommen bei Spontangeburten im Kreißsaal einen kostenlosen Corona-Test. An den Folgetagen dürfen Väter täglich für eine Stunde Mutter und Kind unter der 2G-Regel besuchen, für das Familienzimmer gelte auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testpflicht. Schnelltests und PCR-Tests für die Allgemeinheit gebe es an der Stadtklinik nicht. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Patienten, die zu einer geplanten Operation in die Stadtklinik kommen.

„Wir wissen, wie wichtig die Besuche sowohl für Patienten als auch für Angehörige sind“, betonen die Verantwortlichen. Die Entscheidung für den erneuten Besucherstopp sei nicht leicht gefallen, aufgrund der gegenwärtigen Entwicklungen allerdings unumgänglich.