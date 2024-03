Schüler ab der fünften Klasse können sich noch bis 1. April für einen Besuch bei der CDU-Fraktion im Landtag in Mainz bewerben. Ziel der bundesweiten Aktion „Girls und Boys Day“ am 25. April ist es, Jugendlichen Einblicke in Berufe zu geben, in denen jeweils ein Geschlecht unterrepräsentiert ist. Mädchen und Jungen aus dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis und der Stadt Frankenthal will der CDU-Abgeordnete Christian Baldauf bei einer Führung sowie in Gesprächen mit Abgeordneten und Mitarbeitern die Arbeit des Landtags vorstellen. Diskussionen zu Themen, die Jugendliche betreffen und bewegen, sollen Teil des Programms sein. Wer dabei sein will, kann sich per E-Mail im Wahlkreisbüro von Christian Baldauf, E-Mail kontakt@christian-baldauf.de, Telefon 06233 3537288, melden. Die Plätze sind begrenzt. Familien und Einzelpersonen können sich unter gleicher Adresse bis 22. März für einen Landtagsbesuch am 28. März anmelden.