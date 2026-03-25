Das Seniorenbüro der Stadt und der Seniorenbeirat Frankenthal laden für Dienstag, 5. Mai, zu einer gemeinsamen Fahrt zum Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ein.

Die Busfahrt startet laut Mitteilung um 10 Uhr am Isenachparkplatz in Flomersheim und um 10.15 Uhr am Hauptbahnhof Frankenthal (Bussteig 1/2). Die Rückfahrt ist für 16 Uhr vorgesehen. Im Teilnahmebeitrag von 29 Euro sind die Busfahrt, eine 90-minütige Stadionführung sowie der Eintritt ins Museum des 1. FC Kaiserslautern enthalten. Auch dort wird es eine Führung geben. Da es im Stadion keine Verpflegungsmöglichkeiten gibt, ist im Anschluss ein Halt im Schullandheim in Hertlingshausen geplant, wo man für zehn Euro einen Imbiss bekommen kann. Die Kosten sind vor Ort in bar zu entrichten. Begleitet wird die Fahrt von Johanna Danner, Mitglied des Seniorenbeirats.

Fahrkarten sind gegen Barzahlung am Empfang im Seiteneingang des Rathauses erhältlich: montags und dienstags, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, mittwochs, 8 bis 14 Uhr, donnerstags, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags, 8 bis 12.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Seniorenbüro bei Brigitte Sauer: Telefon 06233 89-563, E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de, Internet unter www.frankenthal.de/senioren.