„Deutschlands bester Ausbildungsbetrieb 2021“: Mit diesem Titel kann der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB nach einer Studie im Auftrag von „Deutschland Test“ und dem Wirtschaftsmagazin „Focus Money“ in der Branche Maschinen- und Anlagenbau für sich werben. Das Unternehmen ist damit zum fünften Mal in Folge in diesem Ranking unter den bundesweit besten Nachwuchsförderern und nimmt nach eigenen Angaben in diesem Jahr den Spitzenplatz ein. Gerade in der Corona-Zeit habe man davon profitiert, dass digitales Lernen bei KSB schon seit einigen Jahren praktiziert werde, so Rüdiger Köpp, Ausbildungsleiter in Frankenthal. Vor zwei Jahren startete hier der erste Tablet-Ausbildungsjahrgang.

Nach Unternehmensangaben werden derzeit 204 Jugendliche in zwölf Berufen ausgebildet oder absolvieren ein duales Studium, davon 93 in Frankenthal, die übrigen an den Standorten in Pegnitz und Halle. Trotz des allgemeinen Nachwuchsmangels in den gewerblich-technischen Berufen gelinge es dem Maschinenbauer, genügend Bewerber anzusprechen. Ausschlaggeben dafür ist nach Ansicht der Verantwortlichen, dass man neben dem Fachwissen auch Sozialkompetenz und lebenspraktische Fertigkeiten, etwa durch einen Knigge-Kurs, vermittle. Wer seine Ausbildung bei KSB mache, könne mit einer unbefristeten Festanstellung rechnen – wenn Persönlichkeit und Noten stimmen, betont Ausbildungsleiter Köpp. „Junge Menschen entscheiden sich heute für eine Firma, die ihre Werte vorlebt“, ist Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, überzeugt.

Studie nutzt Internetforen und Fragebogen

In der nun veröffentlichten Studie wurden laut KSB die 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen verschiedener Sparten bewertet. Neben allgemeinen Daten zur Berufsausbildung seien auch Faktoren wie Unternehmenskultur, Arbeitsplatzsicherheit und Entlohnung in die Studie mit eingeflossen. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in Hamburg, das die Erhebung durchführt, bezieht sich nach eigenen Angaben auf zwei Quellen. Zum einen füllen die beteiligten Firmen selbst einen Fragebogen aus, zum anderen würden Internetforen nach bestimmten Schlagworten durchsucht.