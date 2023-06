Mit „Bestattungskultur im Wandel“ beschäftigt sich eine Reihe der Erwachsenenbildung im protestantischen Dekanat ab Ende Juni. Zum Auftakt am Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr, ist im Dathenushaus ein Podiumsgespräch geplant. Mit dabei: die Frankenthaler Bestatterin Doris Trageser-Bodes, Dekan Mathias Gaschott, Klaus Beckmann (Pfarrer im Schuldienst), Jörg Diehl (Pfarrer Erwachsenenbildung im Dekanat und Organisator der Reihe), Marietta Mayer (Leiterin des städtischen Friedhofsamts) und Armin Neufeld (Förster im Ruheforst). Ein Besuch auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof steht am Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr, auf dem Programm, Treffpunkt: vor der Friedhofshalle. Der jüdische Friedhof in Worms ist das Ziel einer Exkursion am Sonntag, 16. Juli, 13.40 Uhr, ab Hauptbahnhof Frankenthal. Synagoge und Raschi-Haus können besucht werden. Anmeldung für Worms bis Freitag, 7. Juli. Kosten: acht Euro (inklusive Bahnfahrt), Telefon 06233 88080, E-Mail dekanat.frankenthal@evkirchepfalz.de.