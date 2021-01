Die Mitarbeiter von Bestattungsunternehmen sind täglich unmittelbar mit Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert. Weil die Branche ihre Aufgaben sehr diskret erledigt, werde sie gerne übersehen, sagen Vertreter aus Frankenthal. Ein Beispiel: die Reihenfolge bei den Schutzimpfungen.

Besonders im Dezember hatte das Bestattungshaus Pietät Fries in Frankenthal sehr viele Todesfälle zu betreuen. „Das liegt daran, dass zu den normalen Sterbefällen die Covid-19-Kranken dazugekommen sind, die sonst wohl zu einem späteren Zeitpunkt verstorben wären,“ vermutet Betriebsleiterin Michelle Kornberger. Obwohl Kontakte im Büro so gering wie möglich gehalten werden sollen, versuche man, die Trauernden aufzufangen. Die persönliche Betreuung sei schwieriger, vieles müsse per Telefon gehen. „Die Angehörigen haben mehr Fragen“, ist Kornbergers Erfahrung.

Die Hinterbliebenen zeigten zwar Verständnis für die Beschränkung der Teilnehmerzahl an den Trauerfeiern, jedoch fehle in diesem Moment des Abschiednehmens oft der Rückhalt der Gemeinschaft, beispielsweise von Freunden oder Vereinskameraden. Das Gespräch mit einer trauernden Witwe ist Kornberger im Gedächtnis geblieben. Diese hatte Halt beim Besuch einer Selbsthilfegruppe gesucht, um mit der neuen Situation besser zurechtzukommen. Aber auch solche Treffen entfallen, dem Virus geschuldet. „Die Trauernden fühlen sich dadurch isoliert,“ erklärt sie.

Als Begleiter gefordert

Eine weitere Erfahrung, die Trauernde mit ihr teilen: „Wer selbst an Corona erkrankt war und durch die Krankheit auch noch einen Angehörigen verloren hat, erlebt den Alltag anders.“ Die Nachwirkungen und dazu die Isolation seien nur schwer zu verkraften, fügt sie hinzu. Alexander Bork, Bestattermeister des Bestattungshauses Fries, weiß von Schuldgefühlen zu berichten, weil die Angehörigen vom Sterbeprozess ausgeschlossen waren. In diesen Situationen sind die Bestatter als Trauerbegleiter gefragt. Durch Gespräche möchten sie wieder positive Gefühle auslösen, denn schuld am Tod seien ja nicht die Hinterbliebenen. Im Bestattungshaus Fries waren, entgegen dem sonstigen Trend, in letzter Zeit mehr Erdbestattungen zu beobachten.

Auch im Bestattungshaus Körner hat sich mit dem Virus der gesamte Ablauf geändert. Das beginne schon beim Gespräch, bei dem alle mit Maske und bis zu vier Metern Abstand zusammensitzen, erklärt Leiter Uwe Eidelmann. Wenn der Totenschein den Hinweis „Infektiös“ trage, müssen seine Mitarbeiter mit Schutzanzügen und Masken ins Krankenhaus oder Seniorenheim kommen, denn durch Aerosole, die noch nach dem Tod austreten, bleibt der Verstorbene ansteckend, sagt er. Durch das sofortige Verschließen des Sarges könnten Angehörige keinen Abschied mehr nehmen. Das falle nicht immer leicht.

Keine psychische Betreuung

Während der ersten Infektionswelle seien Todesfälle im Zusammenhang mit Corona noch nicht so präsent gewesen, aber Eidelmann empfindet es so, als sterbe im Moment eine ganze Generation mit all ihren Erinnerungen weg. Auch seine Erfahrung ist, dass ein Großteil der Angehörigen mit den Auflagen, die für die Friedhöfe gelte, umzugehen weiß. „Als diese noch nicht so streng waren haben wir eine offene Zeremonie angeboten, damit die Kapelle nicht genutzt werden muss – Improvisieren gehört schließlich zum Geschäft,“ schildert er. Eidelmann weiß: „Als Bestatter ist man der Erste, der nach dem Verlust in eine Familie geht. Man muss gleichzeitig Psychologe sein, um entsprechend auf die Trauernden einzugehen.“

Er bedauert, dass „die schwarzen Männer“, wie er sich und seine Kollegen bezeichnet, oft vergessen würden. Denn obwohl sie direkt mit dem Virus in Kontakt kämen, auch mit Unfällen und Suizidfällen konfrontiert seien, werde Bestattern keine psychische Betreuung und auch kein bevorzugter Impftermin angeboten. Eidelmann hat zudem eine Anregung an das Robert-Koch-Institut, um Zahlen vom Wochenende aktuell zu übermitteln, nämlich mittels Handy-App. Bestatter seien die Ersten, die mit dem Totenschein in Berührung kommen.

Doppelte Wege kosten Zeit

Beim Haus für Bestattungen Esser in Frankenthal finden Treffen mit Angehörigen eines Verstorbenen nach Möglichkeit im Bestattungsinstitut statt. Dort können bis zu vier Angehörige mit Sicherheitsabstand und Mundschutz betreut werden. Probleme bereiten dem Haus momentan geschlossene Ämter, um notwendige Papiere zu beantragen. „Man muss entweder einen Termin vereinbaren, oder an einem Tag die Papiere abgeben, um sie an einem anderen wieder abzuholen. Das sind doppelte Wege – und die kosten Zeit“, erklärt Bestattungsfachkraft Christian Richter.

„Bis zum Erhalt einer Sterbeurkunde kann es bis zu fünf Tage dauern,“ ist seine Erfahrung. Durch den Lockdown werden die Menschen etwas entschleunigt, aber manchen dauere das trotzdem zu lange. Bei Esser ist ein Trend von 80 Prozent Feuerbestattungen zu beobachten. Richter erklärt, wie sich die Mitarbeiter in Bezug auf Ansteckungsgefahr schützen. Er berichtet, dass es Krankenhäuser gebe, die infektiöse Verstorbene vor Eintreffen der Mitarbeiter in sogenannte Bodypacks legten, die zusätzlich desinfiziert würden. Auch der Sarg werde nach dem Schließen desinfiziert. Richter trägt anfangs vier Paar Schutzhandschuhe übereinander.

Warten auf Testergebnisse

Nach jedem Arbeitsschritt zieht er ein Paar aus, so werde der Umgang mit Viren in der Facharbeiterausbildung gelehrt. „Man muss die infektiös Verstorbenen nicht ausziehen, waschen und ankleiden, deshalb fällt der zusätzliche Aufwand des Desinfizierens nicht ins Gewicht“, erklärt er. Wenn bei einem Verstorbenen ein Corona-Verdacht bestehe, das Testergebnis jedoch noch nicht bekannt sei, werde der Tote wie ein Infizierter behandelt. Das Haus der Bestattung lässt sich jedoch von der Familie den Befund übermitteln und ermöglicht dann, sofern möglich, ein Aufbahren des Leichnams.

Noch im vergangenen Frühjahr haben viele Trauernde die Urne ihrer Angehörigen im Bestattungsinstitut stehenlassen, um einen Beerdigungstermin ohne Begrenzung der Trauergäste abzuwarten. Das ist im Laufe des Sommers dann auch möglich gewesen. Probleme, einen Bestattungstermin zu finden, gibt es bisher laut Richter nicht. Dass auf dem Frankenthaler Friedhof seit Kurzem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Auftrag der Stadt stehen, befremde manche Trauernde anfangs. „Jedoch müssen auf dem Weg zur Trauerhalle die Kontaktdaten der Beteiligten aufgenommen werden. In dem Zuge kann natürlich auch die Anzahl der Trauergäste überwacht werden“, erklärt der Bestattungsfacharbeiter.