Die Glocken der katholischen Kirche in Mörsch sollen künftig nachts wieder läuten – allerdings deutlich leiser: Zähneknirschend hat der Ortsbeirat im Vorort diesem Kompromiss nach einer Beschwerde von Anwohnern zugestimmt. Kritik gab es nicht nur am Ansinnen selbst, sondern auch am Vorgehen der Kläger.

„Vielleicht hätte man die Sache erst einmal besprechen können und eine Lösung gefunden“, sagte Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD). Doch die Beschwerdeführer