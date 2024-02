Bis zum Dienstantritt bei der Polizei müssen ein paar Hürden genommen werden. Je nach Alter und Schulabschluss gibt es zwei Wege zum Ziel. Abiturienten steigen direkt über ein dreijähriges Bachelorstudium ein. Schüler mit mittlerer Reife müssen zunächst über den Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ an einer Berufsschule die Fachhochschulreife erlangen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist eines von landesweit drei Präsidien, die diese zweijährige Ausbildung anbieten.

In beiden Fällen geht der Einstieg über ein zweitägiges Auswahlverfahren. Neben einer schriftlichen Prüfung an Tag eins gibt es einen Sporttest am zweiten Tag. Nur wer bei der ersten Prüfung besteht, kommt in die nächste Runde. Ansonsten müssen Bewerber ein Jahr warten. Einblicke in das Verfahren gewährt im Präsidium Rheinpfalz seit zehn Jahren ein Bewerbertraining. Anhand eines schriftlichen Tests und eines „Selbstchecks“ lernen Kandidaten, ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen. Ein solches Training diene auch dazu, Kontakte zwischen Bewerbern und Beamten herzustellen, sagt Einstellungsberaterin Solveig Hallstein.

Nach dem bestandenen Auswahlverfahren folgt ein Bewerbungsgespräch. Die Plätze werden nach einem Punktesystem vergeben. Wer eine Zusage bekommt, kann direkt mit dem Studium oder der Berufsschulausbildung beginnen. Zum Studium gehören neben theoretischen Blöcken mindestens zwei dreimonatige Praktika. Eine Spezialisierung, beispielsweise als Autobahnpolizist oder für die Diensthundestaffel, ist möglich. Während des Studiums bekommen die künftigen Polizisten ein Monatsgehalt von 1200 Euro. Dazu gibt es preiswerte Unterkünfte in der Nähe der Polizeihochschule, die Uniform wird vom Land gestellt. Ihr Studium beenden Anwärter als Polizeikommissare. Sie fangen als Schutzpolizist im Straßendienst an. Später können sie eine Karriere als Kriminalpolizist anstreben.