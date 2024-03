Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Klare Perspektiven – Schüler, Eltern und Wirtschaft im Gespräch“ lautete am Donnerstag das Motto in der Friedrich-Schiller-Realschule plus. Um den Acht- und Neuntklässlern bei der beruflichen Orientierung zu helfen und Kontakte zu Ausbildungsbetrieben zu ermöglichen, gab es einen Expertenabend mit Vertretern aus der Arbeitswelt.

Der Andrang war groß: Mehrere Hundert Menschen – Schüler und ihre Eltern, Lehrer sowie Vertreter der Wirtschaft – waren zum Expertenabend gekommen, der in der