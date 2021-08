Das Berufsorientierung(s)mobil BOMO der Handwerkskammer kommt auf seiner Tour durch die Pfalz am 10. und 17. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr, auf den Frankenthaler Wochenmarkt in der Speyerer Straße. Das Angebot richtet sich laut dem Veranstalter vor allem an Schüler, aber auch an alle anderen, die sich einen handwerklichen Beruf vorstellen können. Die Interessenten bekommen die Möglichkeit, letzte Fragen vor dem Ausbildungsstart zu klären, eine freie Lehrstelle oder einen Praktikumsplatz zu finden. Der Einsatz des Mobils ist Teil der Aktionswoche der landesweiten Ausbildungskampagne „Ausbildung JETZT: Summerdays“ vom 9. bis 13. August.